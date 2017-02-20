أمير منطقة عسير يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة محمد بن أحمد آل مصبح , الذي قدم لسموه العدد الـ 51 من الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره الهيئة .

واشتمل الكتاب الإحصائي على البيانات الرسمية التي جمعتها الهيئة العامة للإحصاء من أنشطة وإنجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال عام 1436-1437 هــ , كما ضم جداول جديدة ومعلومات حديثة تمت إضافتها في سياق الجهود المتصلة لتحسين توثيق وعرض البيانات والمؤشرات الإحصائية .

وأبدى سمو أمير منطقة عسير رضاه عن ما يقدمه فرع الهيئة بالمنطقة , حاثا سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء .

من جهته عبر مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لما يقوم به فرع الهيئة .