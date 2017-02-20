مدير جامعة الملك خالد يدشن خدمة التربية الميدانية الإلكترونية

صراحة-أبها:دشّن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية، الذي نفذته الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالتعاون مع كلية التربية، ومشروع النسخة الجديدة من مواقع الكليات الإلكترونية.

وحث الدكتور السلمي القائمين على كليات الجامعة باستثمار التقنية الحديثة في دعم مسيرة التعليم، موضحا أن الغاية التي تطمح لها كل مؤسسة تعليمية هي أن تكون التقنية الداعم الأساس في العملية التعليمية، والوسيلة للوصول إلى الغاية المنشودة.

واستمع إلى شرح مفصل عن موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية، قدمه وكيل كلية التربية الدكتور محمد آل محفوظ، مبيناً الخدمات التي يقدمها الموقع، وإمكانية التحكم بالمدارس المتاحة من حيث التعريف والحذف والخدمة، والتفعيل أو الإيقاف حسب الحاجة، وإمكانية الترشيح اليدوي للطالب على مدرسة محددة من قبل مدير النظام، مشسيراً إلى سيتم الترشيح حسب المفاضلة بالأولوية والمعدل وتوفر خاصية الرسائل النصية للطلبة المرشحين وتكوين التقارير حسب الحاجة.

من جهته أكد عميد كلية التربية الدكتور عبدالله آل كاسي, أن موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية يعطي الطالب فرصة ترشيح 15 مدرسة للتطبيق الميداني يتم بعد ذلك اختيار واحدة منها للتطبيق, مشيرا إلى أن مما يميز هذه الخدمة هو التفاعل بين الطالب والمدرسة، بعيدا عن الطريقة التقليدية اليدوية.