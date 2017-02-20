الفتح والتعاون يبدأن مشوار الآسيوية من مسقط وبريدة

صراحة-الرياض: يخوض نادي الفتح السعودي مواجهة قوية عندما يتقابل مع استقلال خوزستان الإيراني يوم الاثنين على ستاد مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً لخويا القطري مع ضيفه الجزيرة الإماراتي على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

ويشارك استقلال خوزستان بطل الدوري الإيراني للمرة الأولى في البطولة، في حين أن هذه المشاركة الثانية للفتح بعد عام 2014.

وكان استقلال خوزستان حقق مفاجأة مدوية الموسم الماضي بعدما توج بلقب الدوري الإيراني بفارق الأهداف فقط أمام بيروزي صاحب المركز الثاني، علماً بأن الفريق خسر أمام بيكان في الدوري المحلي يوم الثلاثاء الماضي.

من جهته فإن الفتح كان حقق توج بلقب الدوري السعودي عام 2013، ولكنه يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز قبل الأخير، وقد خسر في المباراة الأخيرة أمام التعاون 0-2 يوم الخميس.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين 27 شباط/فبراير، حيث يلتقي الفتح مع لخويا على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء، والجزيرة مع استقلال خوزستان على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

فيما يلتقي نادي التعاون السعودي مع ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي يوم الاثنين على ستاد الملك عبدالله في بريدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً يوم الاثنين أيضاً الأهلي الإماراتي مع ضيفه الاستقلال الإيراني على ستاد راشد في دبي.

ويطمح التعاون بقيادة المدرب كونستانتين غالكا بتسجيل ظهور قوية في أول مباراة له في تاريخ البطولة، علماً بأن الفريق تغلب على الفتح 2-0 بالدوري المحلي يوم الخميس.

أما لوكوموتيف الذي بات من الفرق القوية في أوزبكستان، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي وفاز أيضاً بلقب كأس أوزبكستان وبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكنه سيعاني من رحيل عدة لاعبين من ضمنهم صانع الألعاب سيرفر دجيباروف.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين 27 شباط/فبراير، حيث يلتقي لوكوموتيف مع الأهلي على ستاد لوكوموتيف في طشقند، والاستقلال مع التعاون على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.