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20 فبراير, 2017   2737

رئيس وزراء ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج نام

صورة من أرشيف رويترز لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

 

صراحة-وكالات:قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين إن بلاده ليس لديها سبب يدعوها لإظهار كوريا الشمالية بصورة سيئة مؤكدا أنها ستلتزم الحياد في تحقيقها في مقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال نجيب للصحفيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور “ليس لدينا سبب لكي نظهر كوريا الشمالية بصورة سيئة لكننا سنكون محايدين.”

وقتل كيم جونج نام يوم الاثنين الماضي بعد فترة وجيزة من تعرضه لهجوم في صالة السفر في مطار كوالالمبور الدولي الذي كان سيستقل منه رحلة إلى مكاو.

وأضاف نجيب أنه يتوقع من كوريا الشمالية أن تتفهم أن على ماليزيا تطبيق حكم القانون في القضية

 

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