خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين وترقية 35 قاضياً بديوان المظالم

صراحة-الرياض:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بتعيين وترقية 35 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم .

صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال: إن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن تعيين ستة قضاة على درجة قاضي ( ب ) وترقية ثمانية قضاة إلى درجة قاضي ( ب ) وتعيين 21 قاضياً على درجة ملازم قضائي .

وأوضح أن هذا الأمر الملكي وما تضمنه من تعيين وترقية يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ الدائم لمرفق قضاء ديوان المظالم وسيسهم بمشيئة الله في تحقيق تطلعه لما فيه خدمة البلاد المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين .