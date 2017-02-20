السياحة توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

صراحة-المدينة المنورة:وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي .

وتأتي الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات في إطار اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة على مواقع الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجامعات السعودية، وذلك لإعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات العلمية حول مواقع التاريخ الإسلامي .

وتشتمل الاتفاقية بين الهيئة والجامعة، ممثلة في كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ المدينة المنورة، على التعاون في مجال الدراسات المتعلقة بتاريخ المنطقة، والمحاضرات والندوات والمشاركة في إقامة المؤتمرات والملتقيات وورش العمل، وتنفيذ بعض الزيارات الميدانية لمعالم المدينة المنورة، مع القيام برحلات علمية بعض المحافظات ذات الصلة بالأحداث التاريخية، إلى جانب تحقيق بعض كتب التراث ذات القيمة العلمية المتميزة والمتعلقة بتاريخ منطقة المدينة المنورة ونشرها.

كما تضمنت الاتفاقية عدداً من البرامج المشتركة والمشاريع التنفيذية بين الطرفين وتبادل الأعمال والخبرات العلمية والثقافية والتاريخية من كتب ومجلات ومنشورات وغيرها من وسائل النشر وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تخدم أهداف الاتفاقية.