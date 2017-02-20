حرس الحدود بمنطقة نجران يحبط تهريب ٢٧٨ كيلوجرام من الحشيش المخدر

صراحة-الرياض:صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١٤-٢٢ /١٤٣٨/٥هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة نجران مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على (١٧) شخص من الجنسية الأثيوبية و(٢) شخصين من الجنسية السعودية و(١)شخص من الجنسية الفلبينية.. وكان مجموع ما قبض عليه (٢٠٠‚٢٧٨)مائتان وثمانية وسبعون كيلوجرام ومائتا جرام من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى.. والله ولي التوفيق