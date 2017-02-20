“صحة القصيم” تدشن برنامج الطب الاتصالي في ١٣ مستشفى

صراحة – نواف العايد : اعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن ربط ١٣ مستشفى ببرنامج الطب الاتصالي ، الذي يسهم في نقل المشورة الطبية والإجراءات والعمليات الجراحية ، ومتابعة الحالات الطبية بالعنايات المركزة بين مستشفيات المنطقة ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

ووصف مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق بن دغيم الخمعلي هذه الخطوة بأنها ستكون لها مخرجات طبية إيجابية على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى كون مشروع الطب الاتصالي نقلة نوعية سيكون لها فاعلية في التدخلات الطبية وتقديم الرأي الطبية ومتابعة حالات المرضى في المستشفيات عبر الطب الاتصالي ، وأشار المدير العام بان تفعيل برنامج الطب الاتصالي استبقته عدة مراحل تضمن الجاهزية الالكترونية العالية للمستشفيات .

ولفت المدير العام بان برنامج الطب الاتصالي يعمل على ربط 13 مستشفى المنطقة ببعضها من خلال التقنية المرئية والمسموعة وكذلك ربطها مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

جاء ذلك اثناء تدشين المدير العام ، لمشروع برنامج الطب الاتصالي من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، حيث قدم مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور سلطان الشايع شرحا عن المشروع الذي سيخدم المنطقة في الخدمات العلاجية للمرضى منها خدمات العيادات الخارجية والاستشارات الطبية والعناية المركزة ، مبينا بان المشروع جاء بدعم من المدير العام وتعاون الزملاء في مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

بعد ذلك أعلن المدير العام انطلاقة برنامج الطب الاتصالي بإجراء الاتصالات المباشرة بين المستشفى التخصصي ببريدة وكافة مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتجربة هذا المشروع التفاعلي الداخلي بين مستشفيات بالمنطقة وهي مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى المركزي ببريدة ومستشفى الولادة والاطفال ببريدة ومستشفى الملك سعود بعنيزة ومستشفى الرس العام ومستشفى البكيرية العام ومستشفى البدائع العام ومستشفى المذنب العام وكذلك ربط مركز الاورام قسم الصغار مع مركز الاورام قسم الكبار والعنايات المركزة بالكامل بمستشفيات المنطقة.

مؤكد بأن المشروع سيخدم بالقريب العاجل التعليم والتدريب والتدريب التمريضي والاجتماعات الادارية