سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 7071.90 نقطة

صراحة – نواف العايد : أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 68.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7071.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 16 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وعذيب للاتصالات, وأنعام القابضة, والخضري, وجازادكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأهلية, وجزيرة تكافل, وبروج للتأمين, والاتحاد التجاري, ومتلايف إيه أي جي العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.77% و 5.27% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, وكيمانول, والإنماء, وزين السعودية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, والإنماء, والراجحي, وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.