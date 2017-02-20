أمير مكة يتسلم ملف مشاركة رئاسة الحرمين في حملة كيف نكون قدوة

صراحة – فيصل القحطاني : تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ملف مشاركة الرئاسة في فعاليات كيف نكون قدوة وذلك في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة .

واستعرض معالي الشيخ السديس برامج وفعاليات الحملة التي تعتزم الرئاسة تطبيقها في الحرمين الشريفين ومرافق الرئاسة كافة، منها سلسلة محاضرات ودروس يلقيها أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وعلماء المسجد الحرام، ودورات تدريبية لزرع قيمة القدوة في التعامل مع قاصدي الحرمين الشريفين لدى منسوبي الرئاسة ، وذلك تماشياً لحملة الأمارة كيف نكون قدوة وتكريساً لهذا المبدأ القويم في نفوس جميع الموظفين حتى يقدموا الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة حسب توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قاعة سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – رحمه الله – بالدور السادس بالرئاسة وهي إحدى القاعات التي وجه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسميتها بأصحاب السماحة والمعالي رؤساء الرئاسة السابقين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.