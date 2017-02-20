نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي

صراحة – محمد المحسن : استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس اليوم الاثنين وفد مستشاري و مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يزورون المملكة حالياً .

ورحب معالي الدكتور الجفري بأعضاء الوفد, منوهاً بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية, في مختلف المجالات, وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي.

وأشار معاليه إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب البرلمانية في البلدين الصديقين .

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية دولة محبة للسلام ولها دور محوري إقليمياً ودولياً في خدمة الأمن والسلام ونشر ثقافة الحوار والتسامح، مستشهداً في ذلك بالعديد من المبادرات التي قدمتها المملكة في هذا المجال ، لافتاً النظر إلى جهود المملكة في مكافحة الإرهاب .

وتطرق معاليه إلى الوضع الأمني في المنطقة وعبر عن تنديده بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وبخاصة في مملكة البحرين واليمن والعراق وسوريا.

وأطلع نائب رئيس مجلس الشورى وفد الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء على آلية عمل مجلس الشورى ولجانه المتخصصة ودور المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي صناعة القرار الوطني . بعد ذلك أجاب معاليه على استفسارات أعضاء الوفد الأمريكي التي تمحورت حول مجلس الشورى وموقف المملكة من الوضع في اليمن.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ، وقام الوفد الزائر بجولة داخل أروقة مجلس الشورى وحضروا جانباً من جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم .

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في المجلس المهندس محمد النقادي .