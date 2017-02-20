هيئة الاتصالات تصدر الترخيص الموحد ذي البنية التحتية لشركة (زين)

صراحة – محمد المحسن : أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين), الذي يبدأ اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 1438هـ, الموافق20 / 2 / 2017, وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخراً, مبينة أن القرار يأتي إلحاقاً لبيان الهيئة الصادر في 29 / 1 / 1438هـ الموافق 30 / 10 / 2016م المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إتاحة إصدار الترخيص الموحد وتمديد التراخيص لشركات الاتصالات ذات البنية التحتية المدرجة في السوق المالية السعودية وهي شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية, مبينة أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم, إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.

وأفادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التنسيق جارِ مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين الذين يحق لهم الحصول على الترخيص الموحد, وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الموحد لمن رغب منهم في ذلك.