اربع إصابات نتيجة حادث مروري لباص خاص في تقاطع طريق المندق



صراحة – نواف العايد : أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة عماد منسي الزهراني بان الهيئة تلقت بلاغا في تمام الساعة 7:27صباح اليوم عن حادث مروري لباص خاص في تقاطع طريق المندق قرية نعاش لـ(باص خاص)

و تم توجيه فرقتين من الهلال الاحمر الى الموقع ونتج عن الحادث اربع إصابات متوسطة ثلاث طالبات وسائق السيارة الاخرى ونقلت حالتين عن طريق الهلال الأحمر وحالة نقلت مع فرقة الصحة وحالة نقلت مع ولي امرها