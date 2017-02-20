إدارة “تعليم الجوف” تفعل خطط الإخلاء في المدارس

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، خطة الإخلاء في مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أهمية تنفيذ خطة الإخلاء التي تنبع من حرص الإدارة على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال أن هذا الجانب يعد تعليمي مهاري تدريبي لأبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات، معتبراً أن المعرفة يجب أن تتحول إلى مهارة بالممارسة حتى تصبح متعارف عليها وتنفذ بانسيابية.

وأعرب السالم عن سعادته لنجاح البرنامج بالشكل الرائع وتنفيذه بطريقة سريع ومرتبه، مقدماً شكرة لمدير وإدارة الدفاع المدني بمنطقة، والمديرية العامة الشئون الصحية بمنطقة الجوف، وجمعية الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، وثانوية الجزيرة، وجميع من شارك وساهم لنجاح البرنامج .

من جانبه، قال المدير العام للدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد عمر بن عبدالله البيز أن تعميم النموذج الصحيح للإخلاء في كافة مدارس منطقة الجوف يؤدي إلى نشر ثقافة السلامة المدرسية لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أن استمرار التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف يهدف إلى تقديم توعية نوعية لأبنائنا الطلاب، متمنياً مشاركة جميع المدارس في المستقبل القريب في اليوم العالمي للدفاع المدني.

وقدم البيز شكره إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، والطلبة المشاركين، وجميع الإدارات المشاركة التي شاركت وساهمت لنجاح البرنامج.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ عاطف بن صالح الطالب أن تنفيذ خطة الإخلاء بثانوية الجزيرة بسكاكا هي باكورة خطط الإخلاء التي ستنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، داعياً قادة وقائدات المدارس العمل من أجل الارتقاء بنواحي الأمن والسلامة المدرسية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وكافة منسوبي المدارس.