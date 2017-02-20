130 شابا وفتاة يتنافسون في المسابقة الوطنية للمهارات التقنية والمهنية بجدة

صراحة – خالد الحسين : انطلقت اليوم فعاليات ” المسابقة الوطنية للمهارات” بمحافظة جدة ، بمشاركة 130 شابا وفتاة تحت سن (23) عاماً يتنافسون في 13 مهارة من مختلف التخصصات التقنية والمهنية ، بالمعهد الصناعي الثانوي ، والكلية التقنية للبنات.

وتشهد المسابقة التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، تنافساً في فروع ” الرسم بالحاسب ، تصميم صفحات الانترنت ، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية ،إدارة نظم الشبكات ، الإلكترونيات ، تصميم الأزياء ، تقنية السيارات ، التبريد والتكييف ، اللحام ، الروبوتات المتحركة ، الخراطة باستخدام تقنية CNC ، تصفيف الشعر على مدى ثلاثة أيام ، رصدت للفائزين جوائز بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة أن عدد المشاركين الأساسيين في المسابقة 96 شاباً و34 فتاة ، فيما يمثلون الاحتياطيين 66 شاباً و35 فتاة ، سعياً إلى الخروج بجيل عصري يعرف كيف يفكر ويبتكر ويخترع ويخدم وطنه .

وأشار إلى أن المسابقة شهدت زيارة أكثر من ثلاثة آلاف طالب من 60 مدرسة بتعليم جدة ، للاطلاع على محتويات أجنحة المعرض المختلفة تمثلت في تعريف الطلاب على الربورت ، وإدارة نظم الشبكات ، وتصميم صفحات الانترنت والرسم بالحاسب الالي ، وأجنحة المهن الأخرى.