أمانة الأحساء تنقل 56 ” تشليح سيارات ” لمخطط المطيوي

صراحة – فيصل القحطاني : أجرت أمانة الأحساء القرعة العلنية لتوزيع 56 قطعة أرض “الدفعة الثانية” لنقل تشاليح ” محال السيارات التالفة ” بطريق الرياض إلى مخطط المطيوي للتشاليح بطريق سلوى، بعد تعيين 76 قطعة في الدفعة الأولى من القرعة ليبلغ مجموع ما عيين من أراضي ” سكراب المركبات ” في المنطقة التي خصصتها الأمانة 132 قطعة.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل إلى أن مراسم القرعة أجريت في قاعة هجر بالأمانة بإستخدام كرات مُرقمة تُسحب من قبل (أصحاب التشاليح القائمة في طريق الرياض) تحدد من خلالها قطعة الأرض، بحضور مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمساحة المهندس هشام المرجان ورئيس قسم الاستثمار الخدمي والعقود عبدالعزيز المبرزي “أعضاء اللجنة” .

وأوضح مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج أن إجراء القرعة العلنية لتعيين قطع الأراضي لأصحاب التشاليح ” محال السيارات التالفة ” لنقلهم إلى مخطط المطيوي بطريق سلوى يأتي من مبدأ الشفافية ورغبة الأمانة الأكيدة للمساواة بين الجميع، داعياً أصحاب التشاليح “القائمة” إلى ضرورة التعاون مع الأمانة بالمسارعة في إنشاء محالهم للانتقال للمخطط الذي تم تخصيصه لهذا النشاط.

وبيّن العرفج أن القطع الـ 132 التي عينت تتراوح مساحاتها بين 5000 – 10000 متر مربع، لافتاً النظر إلى أنه ونظاماً يتم منح أصحاب التشاليح 6 أشهر لبناء محالهم وبعد إتمام البناء ستوقع الأمانة العقود الرسمية .