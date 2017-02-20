تعليم البنات بالطائف ينفذ مشروع تحدي القراءة العربي

صراحة – محمد المحسن : أقامت اللجنة المركزية لمشروع تحدي القراءة العربي بإدارة تعليم الطائف اليوم بقيادة منسقة المشروع هاجر الحارثي لقاءً تحضيريًا للمشروع وورشة تدريبية على مسرح الإدارة بالفيصلية تستمر لمدة يومين , بهدف تدريب مشرفات المشروع بالمدارس في ” كافة المراحل التعليمية ” على إجراءات ومعايير التحكيم كما جاء في المصفوفة , والمهارات اللغوية وتحقيقها في كل مرحلة من مراحل المشروع .

وشرحت الحارثي فكرة التحدي وأهميته كأكبر مشروع ثقافي معرفي في القطر العربي , مشيرة إلى أهدافه ومراحله ، مستهدفا الطلاب والطالبات من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الثانوية .

فيما استعرضت الحارثي رؤية ورسالة المشروع , والخطة الزمنية له ,إضافةً إلى آلية التنفيذ , ومعايير التحكيم في المصفوفة , مؤكدة أهمية تحفيز وتشجيع الطالبات للمشاركة في التحدي بوصفه المشروع الرائد في الوطن العربي , مشيدة بدور وجهود مشرفات المشروع بالمدارس ومشاركاتهم الفاعلة .

وعبرت في ختام كلمتها عن شكرها وتقديرها للقيادة بتعليم الطائف لإسناد المشروع في نسخته الثانية لإدارة الإشراف التربوي ” قسم اللغة العربية ” .

وستقام يوم غد دورة تدريبية للطالبات على معايير التحكيم بقيادة المعلمة نجوى غنيم من الثانوية الحادية والثلاثين , تهدف إلى تعريفهنّ بأبرز المهارات الخاصة بالمشروع التي تضم ” التلخيص , القراءة السريعة , المهارات العقلية , القراءة الوظيفية ” إضافةً إلى إقامة ورشة لتطبيق المعايير .

حضر اللقاء مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي وحضور رئيسة قسم اللغة العربية بتعليم الطائف ليلى البكري.