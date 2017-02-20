جامعة الأمير سلطان تنظم “الملتقى البحثي” بمشاركة 12 جامعة سعودية

صراحة – خالد الحسين : نظم مركز البحوث والترجمة بإشراف عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأمير سلطان اليوم (الملتقى البحثي الثالث ) لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية برعاية علمية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وقد أوضحت وكيلة جامعة الأمير سلطان الدكتور ريما اليحيا في تصريح لـ(واس) أن إقامة الملتقى البحثي للطلاب الجامعيين أمر مهم وضروري وله عدة فوائد ، فهي جزء من تعليم الطالب الجامعي ، بالإضافة الى استمرارية تعليمه ، وهي أيضا فرصة أن تلتقي الجامعات السعودية في مكان واحد ، لتبادل المعرفة والتعاون فيما بينها ، مفيدة أن الجامعات في المملكة هدفها واحد وهو تخريج طلاب وطالبات متميزون ، مما ينعكس بالفائدة على الوطن ، وأن يكون لهم دور جذري في تطوره .

وأضافت أن جامعة الأمير سلطان تسعى دائما إلى توفير كافة الفرص للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 وصولا إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 إن شاء الله .

من جانبها أبانت وكيلة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الدكتورة إيمان عبد القادر كمال، أن الملتقى من أهم الملتقيات التي تقيمها الجامعة ،بهدف تشجيع طلاب وطالبات المرحلة الجامعية على القيام بأبحاث علمية متميزة وإتاحة الفرصة لهم لعرضها وتقديمها لأقرانهم من الجامعات الأخرى بالإضافة الى إيجاد فرصة تدريبية واقعية للطلاب والطالبات على البحث العلمي والتفاعل مع الحضور ، بالإضافة إلى التفاعل والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي ، مؤكدة أن هذا الملتقى هو محفز لطلاب البكالوريوس لتقديم أبحاثهم العلمية بجودة عالية.

وأشارت مديرة مركز البحوث والترجمة الدكتورة دينا الدخس إلى ان الملتقى يقام على مدار يومين في كليتي الجامعة على مدار يومين للرجال في كليات الطلاب ، وللسيدات في كليات الطالبات ، مضيفة أنه تمت مراسلة الجامعات منذ بداية العام الدراسي وقد شاركت في الملتقى 12 جامعة سعودية ، قدم طلابها 205 أوراق بحث علمي من الطلاب والطالبات ، تم تحكيمها من قبل مختصين في المجال واختير 64% منها .

وسيقدم الطلاب 89 ورقة بحثية و41 ملصقا بحثيا لـ 347 طالب وطالبة .