الهيئة الملكية بينبع توقع 4 عقود لتحقيق مبادرات خطة التحول الوطني 2020

صراحة – نواف العايد :وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف اليوم 4 عقود تساهم في تحقيق مبادرات خطة التحول الوطني 2020 للهيئة الملكية بينبع .

حيث وقع عقد تجهيز وإنشاء الأعمال الكهربائية في منطقة C2 ويتضمن العقد أعمال الإشراف وتوفير العمالة ومشتريات المواد وكل أعمال الإنشاء الضرورية لتوصيل شبكة الطاقة للمنطقة في مدينة ينبع الصناعية وهي أحد المشروعات التي تنفذها الهيئة الملكية لتحقيق مبادرة تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة ومدة تنفيذه (730 ) يوما بقيمة (19,578,917) مع شركة انظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة.

كما وقع عقد تنفيذ الأعمال الكهربائية والإنشائية لتوفير شبكة توزيع الكهرباء في المنطقة سي (4) بمدينة ينبع الصناعية وهو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لتحقيق مبادرة تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة ومدة تنفيذه (730) يوماً بقيمة (748و974ر14) ريالا مع شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات .

ووقع أمر شراء يختص بإكمال وإصلاح وازالة وإعادة إنشاء العبارات الخرسانية في مدينة ينبع الصناعية ومدة التنفيذ 1095 يوما بقيمة (220ر124ر13) ريالا .

كما وقع عقد صيانة الممرات الصناعية بينبع الصناعية ومدته خمس سنوات ميلادية لتشغيل وصيانة ممرات خطوط الأنابيب الصناعية بالمدينة بقيمة (660و192و9) ريالا.

وتأتي هذه العقود لاستكمال مرافق وخدمات مدينة ينبع الصناعية ولتطوير الاعمال في مشاريع الهيئة الملكية بما يحقق مبادرات خطة التحول الوطني 2020 لمدينة ينبع الصناعية.