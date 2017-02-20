برنامج عمل مشترك بين هيئة السياحة والتراث الوطني ومؤسسة نماء المنورة

صراحة – محمد المحسن : ووقع البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة مؤسسة نماء المدينة، وذلك على هامش افتتاح المنتدى الرابع للمؤتمرات والمعارض، صباح أمس الأحد في فندق الميريديان بالمدينة المنورة.

ويتضمن البرنامج دعم الهيئة للمشاريع التي تنفذها مؤسسة نماء المنورة، ودعم منها لدعم قطاع السياحة ورواد الأعمال في القطاع السياحي في منطقة المدينة المنورة، وتعمل الهيئة من خلال البرنامج على تدريب كوادر المؤسسة العاملين في “مركز خدمة المنورة” على الإجراءات والأنظمة الخاصة بخدمات الهيئة ؛ وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة لرواد الأعمال العاملين في القطاع السياحي المشتركين في المركز.

كما تعمل الهيئة على تسهيل حصول المؤسسة على اجنحة في المعارض التي تقيمها الهيئة وتمكين رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من مشروع “صنع المدينة” من المشاركة فيها.

وبموجب برنامج العمل المشترك تقوم مؤسسة نما المدينة بتنفيذ مشاريع سياحية صغيرة؛ وتدريب حرفي للسيدات بهدف إنتاج حرفي ذو جودة عالية قابل للبيع؛ وتوفير منتجات حرفية ذات جودة عالية بالتعاون مع معامل المنورة للإبداع التابعة للطرف الثاني ورواد ورائدات الأعمال المتدربين لديها.

وكان سمو أمير منطقة المدينة المنورة قد أعلن عن إنشاء مؤسسة نماء المنورة التي تتبنى إطلاق حزمة من البرامج التي تعزز دور المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تشكل 90 في المئة من الشركات المسجلة بالمنطقة.

وتقدم مؤسسة نمــاء المنــورة منظومــة متكاملــة تتضمــن عــدداً مــن المبــادرات والمشــاريع المفصليــة التــي تعمــل علــى تمكيــن رواد ورائــدات الأعمــال مــن المشــاركة والمســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمنطقــة مــن خــلال مشــاريعهم ومنشــآتهم التجاريــة وتعزيــز نموهــا واســتدامتها.