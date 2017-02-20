جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا

صراحة – خالد الحسين : أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة القصيم عن بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا اعتباراً من الأحد الموافق 8 / 5 / 1438 هـ وحتى الأربعاء الموافق 25 / 5 / 1438هـ لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجامعي 1438/1439هـ علماً أن عدد البرامج المتاحة للتقديم 67 برنامجاً في الدراسات العليا منها 15 برنامج في الدكتوراه و 52 برنامجاً للماجستير.

علماً أن البرامج التي تخص كلية العلوم الطبية التطبيقية

برنامج ماجستير العلوم في الحياء الدقيقة السريرية

برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء السريرية

وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد ، أن عملية القبول في هذه البرامج تتم عبر الموقع الإلكترونية للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية, وأكد الحميد أنه سيكون هناك اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين وسوف يتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم وأفاد بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1438/1439هـ من خلال موقع عمادة الدراسات العليا بالجامعة عبر الرابط التالي:

www.gsd.qu.edu.sa

كما يمكنكم التقديم من خلال الرابط التالي لمعرفة آلية التسجيل والاطلاع على الدليل الإرشادي :

https://registration.qu.edu.sa/