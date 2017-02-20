36 متدرباً في برنامج إعداد القادة بخميس مشيط وأحد رفيدة

صراحة – فيصل القحطاني : أطلق مدير مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، أمس برنامج إعداد القادة بمركز التطوير المهني في المحافظة ، وبحضور عدد من القيادات التربوية في تعليم أحد رفيدة وخميس مشيط .

وأكد آل سويد في كلمته للمتدربين بضرورة العمل الجاد والمبني على تخطيط فعال لكافة الممارسات الإدارية داخل المدارس ، مؤكدا أن أحد أهم عوامل نجاح المدرسة في تطبيق استراتيجيات التعليم وجود قيادات إدارية قادرة على التعامل مع الميدان التربوي ، وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية ، وما هذا البرنامج إلا لرفع كفاءة القدرات الإدارية ، والعناصر البشرية للرقي بالتعليم وفق أحدث البرامج العالمية في عالم الإدارة .

من جهته أوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية الأستاذ سعد ظافر ، أن البرنامج استهدف 36 متدربا من مكتب تعليم خميس مشيط ، ومكتب تعليم أحد رفيدة ويستمر لمدة 5 أيام ، 3 أيام منها نظرية ، ويومان تدريب عملي في زيارات تستهدف مدارس نموذجية لممارسة العمل التربوي وفق خبرات ميدانية سابقة .