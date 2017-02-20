وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الإيطالي في مدينة روما

صراحة – محمد المحسن : عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في مدينة روما، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية لجمهورية إيطاليا.

وعقب المباحثات أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن المباحثات شملت العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تفعيل سبل التعاون في مجال الاقتصاد ومجال الاستثمار.

من جانبه أشار معالي وزير الخارجية عادل الجبير إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، مبينا أنه تم بحث التحديات التي تواجهها عملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا.

كما أشار معاليه إلى أن المباحثات تطرقت لرؤية المملكة 2030 ‏والدور الذي من الممكن أن تقوم به إيطاليا في إطار هذه الرؤية.

رافق معالي وزير الخارجية في زيارته لإيطاليا كلٌ من ، وكيل وزارة الخارجية الملكف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون ، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا ومالطا الدكتور رائد قرملي.