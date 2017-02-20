افتتاح ملتقى أبها الدولي لـ”الفرنشايز”

صراحة – نواف العايد : برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، افتتح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور تركي بن عبد المجيد السليماني اليوم ملتقى أبها الدولي لـ”الفرنشايز” وذلك في فندق قصر أبها .

وفي بداية الحفل المعد بهذه المناسبة ، ألقى السليماني كلمة،أشار فيها إلى أهمية الملتقى في خدمة رواد وشباب الأعمال وإتاحة الفرصة للشركات المشاركة للدخول في سوق العمل بمنطقة عسير، مؤكدا أن هذه الفعاليات تساهم في زيادة فرص توظيف الشباب والشابات، وتفتح أمامهم المجال لبدء أعمالهم الصغيرة بأمان في ظل الاشتراطات والمعايير التي أعدتها غرفة أبها لاختيار المشاركين .

من جهته أبان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته، أن الملتقى يهدف إلى تقديم أفضل فرص عمل للشباب وفتيات المنطقة وخاصة من رواد ورائدات الأعمال ، مشيرا إلى أن غرفة أبها تسعى لتحقيق مفهوم تنمية الاقتصاد الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتفق مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020 .

وأوضح المبطي أن غرفة أبها استضافت في الملتقى عددا من المستثمرات العاملات من المنازل ، إيمانا بأهمية تحويل أعمال الأسر إلى مشروعات استثمارية يطبق فيها نظام تشغيل حديث ومتطور يتضمن توافر هوية تسويقية، وآليات تسويق تجذب العملاء، ونظم جودة، مع استخدام تقنيات الحاسب الآلي في أعمالهن.

وأضاف”يتم ذلك في إطار برنامج خاص ، يمنح الأسر المنتجة من الامتياز التجاري و تحويل إنتاج هذه الأسر الى نظام وحدات الإنتاج والبيع بالتجزئة ،حيث تقام الوحدات المتطورة في مرحلتها الأولى كنقاط للبيع بجميع مطارات المملكة و المناطق السياحية ومراكز التسوق الكبرى”، مبينا أن هذه الأنشطة تشمل الأغذية و الاكسسورات و المجوهرات و الملابس و التحف واللوحات الزيتية”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام غرفة أبها بتشجيع وتنظيم العمل من المنزل الذي يشكل توجها مهما لكثير من الأسر، مؤكدا أن الملتقى يوفر فرصة قيمة للأسر المنتجة لاكتساب تجارب وخبرات من خلال الاطلاع على ما تقدمه الشركات المحلية والأجنبية المشاركة .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الإعلامية و الشركات والمؤسسات الراعية للملتقى.