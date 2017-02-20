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20 فبراير, 2017   3358

دوري أبطال أوروبا : مانشستر سيتي في مواجهة موناكو غداً

مانشستر سيتي يقلص الفارق مع يونايتد بالفوز على وست هام

صراحه- محمد المحسن: يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اختبارا صعبا غداً أمام موناكو الفرنسي صاحب القوة الهجومية ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
وفي مباراة ثانية، يحل فريق اتلتيكو مدريد الإسباني وصيف الموسم الماضي، ضيفا على باير ليفركوزن الألماني .
وكان الدور ثمن النهائي انطلق الأسبوع الماضي بفوز باريس سان جرمان الفرنسي على برشلونة الاسباني 4-صفر وبنفيكا البرتغالي على بوروسيا دورتموند الالماني 1-صفر الثلاثاء، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب على نابولي الايطالي 3-1 وبايرن ميونيخ الألماني على ارسنال الإنجليزي 5-1 .

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