دوري أبطال أوروبا : مانشستر سيتي في مواجهة موناكو غداً

صراحه- محمد المحسن: يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اختبارا صعبا غداً أمام موناكو الفرنسي صاحب القوة الهجومية ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي مباراة ثانية، يحل فريق اتلتيكو مدريد الإسباني وصيف الموسم الماضي، ضيفا على باير ليفركوزن الألماني .

وكان الدور ثمن النهائي انطلق الأسبوع الماضي بفوز باريس سان جرمان الفرنسي على برشلونة الاسباني 4-صفر وبنفيكا البرتغالي على بوروسيا دورتموند الالماني 1-صفر الثلاثاء، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب على نابولي الايطالي 3-1 وبايرن ميونيخ الألماني على ارسنال الإنجليزي 5-1 .