مدرب فريق الأهلي السعودي : “نبحث عن بداية ممتازة بدوري أبطال آسيا”

صراحة – واس : أكد مدرب فريق الأهلي السعودي كريستيان غروس أن فريقه يبحث عن بداية ممتازة والحصول على عشره نقاط للتأهل للدور الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا 2017 .

وقال في مؤتمر صحفي قبيل مباراة فريقه مع فريق بونيودكور الأوزبكي التي ستقام على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة غداً : إنه سيحرص جدا على السيطرة على المباراة والفوز بها .

وبين أن فريق بونيودكور منظم لا يستقبل أهداف كثيرة و يلعب بتنظيم ممتاز مما سيفرض علينا أن نحترمه , ويجب أن يقدم الهجوم عمل أكبر من العمل الذي قدمه أمام فريق النصر بالدوري خاصة أن فريق بونيودكور يدافع بشكل ممتاز ولن يكون من السهل اختراقه , معتبرا أن المهاجمين هم من سيحدد مصير المباراة .

وحول تأثير خسارة الفريق للمباراة الأخيرة أمام النصر, أوضح غروس أن جميع لاعبي الأهلي محترفين ويريد الفوز بكل المباريات وبالتأكيد بعد خسارة أي مباراة نسعى للعودة للانتصارات وحصد النقاط .

فيما أكد لاعب المحور بفريق الأهلي العراقي سعد الأمير أن المجموعة تظم فرق مميزه وأن فريقه من لاعبين وجهاز تدريبي وإدارة عازمون بمشيئة الله على مصالحة الجماهير بعد مباراة النصر , معتبرا المبارتين القادمتين في دوري أبطال آسيا مهمة كبداية والفوز فيها يعطي الفريق دافع وحافز كبير للانتقال للدور الثاني وتحقيق البطولة بمشيئة الله تعالى .

من جانبه تمنى مدرب بونيودكور سيرجي ليوشان أن تظهر المباراة بشكل جميل ، مشيراً إلى أن فريقه استعد للمباراة بشكل جيد وأنه تابع فريق الأهلي ويعرف نقاط القوة والضعف فيه .