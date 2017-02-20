مدرب الهلال: لدينا المقومات للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا

صراحة – واس : أكد المدير الفني لنادي الهلال السعودي لكرة القدم رامون دياز ، أن فريقه يملك جميع المقومات التي تجعله ينافس على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمسقط للحديث عن مباراة الهلال مع نظيره بيروزي الإيراني غدا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ، مشيراً إلى المنافسة في البطولة تتطلب الاستعداد التام لخوض غمار هذه البطولة .

وأكد أن مباراة الغد ستكون صعبة ضد خصم قوي ، ولكن لن نغير من أسلوبنا وطريقتنا وسنلعب بنفس الطريقة محاولين حصد النقاط .

وأضاف دياز أنه ليس مهماً غياب هداف بيروزي غداً عن المواجهة، فالفريق الكبير دائماً لا يقف على لاعب واحد”، متمنيا حضور ودعم الجماهير غدا في عمان .