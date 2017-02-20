مقتل تسعة من قيادات مليشيا الحوثي بغارة جوية لطيران التحالف العربي

صراحة – واس : أكد مصدر عسكري يمني في قيادة محور تعز، مقتل تسعة من قيادات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 21 أخرين في غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت اليوم رتلاً من التعزيزات باتجاه جبل النار.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن من بين قتلى المليشيا القيادي الحوثي محمد هايل سنان المعين مديرًا لمديرية مقبنة من قبل المليشيات فيما تكبدت الميلشيا خسائر في المعدات.

وفي سياق متصل، أكد المصدر وصول الجيش الوطني في جبهة المخا إلى محطة التحلية بين “يختل” ومحطة الكهرباء فيما تقصف مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا الانقلابية في جبل النار غرب محافظة تعز.