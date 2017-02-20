تعاون أكاديمى طبى بين جامعتى الأميرة نورة والملك سعود

صراحة – الرياض : وقّع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود اتفاقية تعاون وشراكة لدعم التعاون الإكلينيكي والأكاديمي والبحثي لتوفير الخدمات الطبية للمرضى بأعلى المعايير الصحية المتوفرة.

ووقّع الاتفاقية عن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل , ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر عن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبو عباة أن الاتفاقية تهدف إلى توفير الفرص التدريبية لمنسوبي الطرفين وفقًا للطاقة الاستيعابية لديهم، إضافة لتسهيل إعارة الأطباء بالتخصصات المختلفة للاستفادة من خدماتهم بحسب الحاجة والمشاركة في الأبحاث العلمية الصحية والإدارية وذلك بحسب التعليمات والأنظمة المعتمدة والمتفق عليها , مبيناً أن أهمية الاتفاقية تكمن في تعزيز التعاون بين الطرفين، لمواكبة المتطلبات المعاصرة والمستقبلية في مجال التعليم الطبي وإعداد الدراسات والبحوث الإكلينيكية، إضافة إلى التركيز على القضايا الصحية والطبية الإستراتيجية، بالإضافة إلى التدريب والبحث العلمي وتوفر الخدمات المساندة والتخصصية الدقيقة.

وأشار إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكامل وتعاون مثمر بين مؤسسات الدولة التعليمية والطبية، تقوم على قناعة راسخة بأهمية العمل كفريق واحد والهدف المشترك الساعي لتطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمة في المملكة بما يعود على المجتمع ويسهم في دفع عجلة التقدم الطبي في مجال التدريب والخدمات الطبية المختلفة ومعالجة الأمراض.

يذكر أن الجامعة أبرمت مؤخرًا العديد من اتفاقيات دولية منها اتفاقية برنامج التدريب الصيفي لطالبات كلية الأسنان بالتعاون مع جامعة بيلر، واتفاقيات لبرامج عقد شراكة مع العديد من الجامعات المحلية .