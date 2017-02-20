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20 فبراير, 2017   2967

“تعليم الليث” يعتمد نتائج تصفيات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي

تعليم الليث

صراحة – الليث : اختتمت إدارة التعليم في محافظة الليث ممثلة في قسم التوعية الإسلامية (بنين) منافسات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (يرحمه الله) لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشر ، على مستوى الإدارة ومكتبي التعليم في أضم وربوع العين، للعام الدراسي 1437هـ / 1438هـ ، وذلك برعاية المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، وبحضور رئيس قسم التوعية الإسلامية الأستاذ محمد بن مبروك البركاتي ، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين.
وجاءت النتائج على النحو التالي :

المركز الأول
الطالب : محمد بن هشام محمد من مدرسة ابن كثير بأضم
وتأهل ليمثل تعليم الليث في التصفيات المقبلة على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها .

المركز الثاني
الطالب : عزام بن عبدالكريم الثقفي من مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالغمايات.

المركز الثالث
الطالب : خالد بن نايف المتعاني من مدرسة صقر قريش الابتدائية بسوق العين.

وبارك المساعد للشئون التعليمية ( بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي الطلاب الفائزين و أسرهم و مدارسهم ومعلميهم , معرباً عن شكره و تقديره لكافة المدارس المشاركة , و مؤكداً بأن مدارس المحافظة تزخر بالكثير من الطلاب والطالبات والذين استطاعوا تحقيق الكثير من المراكز المتقدمة على مستوى منطقة مكة المكرمة , وعلى مستوى المملكة , وقال ” الحازمي ” أسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الجائزة الخير الذي يرجى منها , و أن تثري الميدان التربوي , مشيدا بما حققته الجائزة من إنجازات منذ انطلاقتها و حتى الآن في رعاية النشء في الميدان .
من جهته قال رئيس قسم التوعية الإسلامية الأستاذ محمد بن مبروك البركاتي ، أن المسابقة تهدف إلى ربط الناشئة والشباب بالسنّة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها،و الإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنّة النبي صلى الله عليه وسلم ، شحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم ، وشغل وقت الناشئة والشباب بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقياً.

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