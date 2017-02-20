تظاهرات بالآلاف في لندن احتجاجا على زيارة ترامب

صراحة – وكالات : تظاهر الآلاف من البريطانيين الأثنين 20 فبراير/ شباط في العاصمة لندن احتجاجا على زيارة ترامب المرتقبة للبلاد.

وتتزامن التظاهرات مع زيارة مرتقبة لترامب للمملكة المتحدة.

وكان عمدة لندن، صديق خان، دعا الأحد إلى ضرورة إلغاء هذه الزيارة وصرح لشبكة “آي تي في نيوز” بأن الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على 7 دول ذات أغلبية إسلامية، وتعليقه لبرنامج اللاجئين الأمريكي، يبرران عدم مد البساط الأحمر له في لندن.

بينما أكدت وزراة الخارجية وفقا لبيان رسمي أن الحكومة تستعد لإستقبال الرئيس الأمريكي ترامب بحفاوة.