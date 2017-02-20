النفط يرتفع لكن تنامي الإنتاج الأمريكي يكبح مكاسبه

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث شجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأمريكي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الأسعار.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تراجع شحنات النفط الخام من السعودية أكبر مصدر في أوبك إلى 8.014 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وختمت العقود الآجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7 بالمئة عند 56.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية. ولن تكون هناك تسوية للخام الأمريكي اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء. ويحل أجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار يوم الثلاثاء.

تلقت الأسعار دعما طفيفا من تراجع الدولار أيضا. ويتسبب ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات تبلغ حوالي 90 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تعمق التخفيضات من يوليو تموز إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية بشكل كاف.