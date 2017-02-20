16 نائبا عن الجنوب الليبي ينهون إضرابهم

صراحة – وكالات : أعلن 16 نائبا عن الجنوب الليبي في مجلس النواب المنعقد في طبرق الاثنين 20 فبراير/شباط العودة إلى ممارسة مهامهم بعد أكثر من شهرعلى تعليق عضويتهم، احتجاجا على تردي المعيشة في مناطقهم.

وقال الأعضاء في بيان: “نعلن نحن نواب الجنوب رفع تعليق عضويتنا وعودتنا لممارسة أعمالنا في المجلس اعتبارا من الاثنين، وذلك بعد تلبية جزء من مطالبنا المتعلقة بما يعانيه أهلنا سكان جنوب ليبيا من تردي للوضع المعيشي”.

وأوضح نواب جنوب ليبيا البالغ عددهم 16 نائبا (من إجمالي 200 هم عدد أعضاء مجلس النواب)، أنهم اتخذوا هذا القرار “مراعاة للمصلحة العامة والاستحقاقات الهامة الملقاة على عاتق المجلس، وبعد استجابة بعض المؤسسات لعدد من مطالب أهل الجنوب وتحسن الأوضاع ومتابعتهم لها خلال فترة وجودهم في المنطقة الجنوبية”.

وفي الـ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن 16 عضوا يمثلون جنوب ليبيا، تعليق عضويتهم احتجاجا على ما أسموه “عجز المسؤولين عن إيجاد حلول للوضع المزري”.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنه وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم المساعي الأممية لإنهاء الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.