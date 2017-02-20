مقتل العشرات في عاصفة ثلجية وعواصف ممطرة بأفغانستان

صراحة – وكالات : قال مسؤول من إدارة مكافحة الكوارث بأفغانستان يوم الاثنين إن ما يصل إلى 50 شخصا لقوا حتفهم في عواصف خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بينهم 25 من رعاة الأغنام فُقدوا في عاصفة ثلجية.

وقال عمر محمدي المتحدث باسم الإدارة إن من بين القتلى 11 شخصا لقوا حتفهم في حوادث منفصلة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أسطح في كابول.

وأصيب 44 آخرون في حوادث مرتبطة بالأحوال الجوية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الأحد إن الأحوال الجوية السيئة أرغمته على إلغاء زيارة إلى أفغانستان.

ومع نزوح مئات الآلاف جراء الحرب في البلاد تقدر الأمم المتحدة أن يكون أكثر من تسعة ملايين أفغاني في حاجة إلى المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام والمسكن.

وتفاقمت الأزمة جراء الأحوال الجوية السيئة التي كان لها تأثير كبير خاصة على المناطق النائية.

وقال محمدي “لقي 239 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 214 جراء التساقط الغزير للثلوج والأمطار في 22 إقليما في أفغانستان.”

وأضاف أنه تم تدمير أكثر من 520 منزلا ولحقت أضرار بنحو 420 منزلا خلال نفس الفترة.