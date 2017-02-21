تعليم القطيف يطلق مسابقة جائزة المطرود للمبادرات التعليمية

صراحة – القطيف : اطلق مكتب التعليم بمحافظة القطيف مسابقة جائزة الحاج عبدالله بن سلمان المطرود (رحمه الله) للمبادرات التعليمية في نسختها الثانية للعام الحالي 1438/1437هـ.

وثمّن مدير المكتب عبدالكريم بن عبدالله العليط المبادرة ونجاحها في النسخة الأولى، مؤكدا أنها نقلة نوعية ودافع للإبداع والتميز للارتقاء في الميدان التعليمي والتي تحقق رؤية المملكة 2030م، لافتا النظر الى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وإبراز الأنشطة ونشر ثقافة التميز والإبداع، مثمناً روح المبادرة لبناء شخصيات الطلاب والطالبات واكسابهم مهارات استدامة التعلّم .

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية بالمكتب علي بن عبدالله الشهري أن مسابقة المطرود تهدف إلى إذكاء روح المنافسة بين مدارس القطاع للبنين والبنات، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتطوير، مشيراً إلى أن المبادرة رصدت 40 جائزة بالمناصفة بنين وبنات وتشمل أربع مجالات (تعليمي ، قيمي ، تقني ، تطوعي) ومن خلاله سيكرم المراكز من الأول حتى الثالث بمبالغ مالية ودرع تكريم والمركزين الرابع والخامس بدرع تكريم وشهادة شكر.

ودعا الشهري المدارس ومنسوبيها إضافة إلى الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في المسابقة عبر النموذج الخاص، مشيرا الى أن تسليم المبادرات يبدأ في الـ 27 من شهر جمادى الآخر المقبل حتى الـ 2 من شهر رجب القادم، سائلا الله التوفيق للجميع.