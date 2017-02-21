أمير مكة يرعى غدًا حفل تخرج الدفعة الـ 46 للعام الجامعي 1436 /1437هـ

صراحة – نواف العايد : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ الأربعاء حفل تخرج الدفعة الـ 46 للعام الجامعي 1436 /1437هـ ، البالغ عددها 16 ألف طالب من مختلف الكليات, والبرامج الدراسية، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالجامعة .

وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, أن تخريج الدفعة الـ 46 تزامنت مع خطط الجامعة في تشكيل لجان مؤخراً لتطوير إستراتيجية الجامعة لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل لتطوير مخرجات العملية التعليمية لتحقيق هدف الجامعة الأول بحصول الخريجين على وظائف في فترة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من موعد انتهاء الدراسة .

وأعرب عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على هذه الرعاية الكريمة للحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين الفرحة في هذه المناسبة السعيدة .