مسؤول يمني يتهم الانقلابيين بمنع دخول المساعدات إلى مديريات خيران في حجة

صراحة – واس : دعا وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، المنظمات الدولية إلى إغاثة مديرية خيران بمحافظة حجة التي تهددها المجاعة بعد قيام الميليشيا الانقلابية باحتجاز القوافل الإغاثية الخاصة بالمديرية وعدم السماح بإيصالها إلى المستحقين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: ” إن الميليشيا قامت باحتجاز المساعدات المخصصة لأبناء المديرية والمقدمة عن طريق برنامج الغذاء العالمي لمدة شهرين على التوالي.. وطالب برنامج الغذاء العالمي بإدانة هذا العمل والكشف عن مصير القوافل الاغاثية التي تحتجزها المليشيا، .

وأشار وزير الإدارة المحلية, إلى أن مديرية خيران تستوعب عدداً كبيراً من النازحين من محافظة حجة ما يستدعي على المنظمات الدولية وخصوصاً برنامج الغذاء العالمي العمل على سرعة إيصال المساعدات المخصصة من قبل الدول المانحة لأبناء المديرية.

إلى ذلك أدان الوزير الفتح قيام المليشيا الانقلابية باحتجاز الأدوية واللقاحات الخاصة بشلل الأطفال في صنعاء.