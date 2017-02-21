مدير تعليم تبوك يدشن مشروع المدارس الافتراضية

صراحة – محمد المحسن : دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف اليوم مشروع المدارس الافتراضية بالمنطقة وثمن مدير التعليم للشؤون المدرسية ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية ماتم بذله من جهود في هذا المشروع وأعرب عن شكره وتقديره لمساعد المدير العام للشؤون المدرسية إبراهيم بن حسين العٌمري ولمدير إدارة التجهيزات المدرسية عايض القرني ومساعدة مدير الإدارة ساره الشامان ولمديري المشروع بالمنطقة محمد الرويلي ونوال الجهني لما قدموه من إسهامات وجهود متميزة وأطلع على دليل المدارس الافتراضية والتقرير الأولي وشكر قادة وقائدات المدارس المبادرة في المشروع وهي مدارس عثمان بن عفان، مدارس منارات تبوك، مدارس منارة العصر، متوسطة الإمام الغزالي، ثانوية الملك سعود، مدارس طلائع الغد، مدارس العلم والإيمان والثانوية السابعة.