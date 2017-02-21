تدشين فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 بينبع النخل

صراحة-ينبع:دشن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم, بينبع النخل اليوم, فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 “الشجرة حياتنا”, الذي ينظمه فرع وزارة الزراعة بالمحافظة بالتعاون مع بلدية ينبع النخل.

واستهل محافظ ينبع الفعاليات بغرس أول شجرة, واستمع لشرح مفصل عن الفعاليات المقامة خلال الأسبوع, ثمّ تجول بعد ذلك في المعرض المصاحب للمناسبة, الذي يحتوي على لوحات توعوية وعينات من الحطب والفحم المستورد من أجل إطلاع المواطنين عليه والعمل على استخدمه.

وبيّن مدير فرع الزراعة بمحافظة ينبع المهندس سعد الصبحي, أن الفعاليات ستتضمن توزيع شتلات ومطويات توعوية, بمشاركة طلاب عدد من مدارس ينبع النخل.