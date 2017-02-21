مطوفي الدول العربية تبحث الخدمات المقدمة لـ 8 آلاف حاج كويتي

صراحة-مكة المكرمة:بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان,خلال لقائه اليوم بمكة المكرمة مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد بن أسد عمادي , الخدمات المقدمة لـ 8 آلاف حاج كويتي.

وأشاد المهندس عمادي،بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام من توسعات جبّارة في الحرمين الشريفين والأعمال التطويرية بالمشاعر المقدسة بهدف التسهيل عليهم .

وأوضح أن عدد حجاج دولة الكويت لهذا العام 1438هـ, 8 آلاف حاج, تعنى الوزارة بتقديم التعليمات والضوابط المتعلقة بالحج لهم, إضافة إلى برامج توعوية تبث عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة في الدولة, مشيراً إلى أن التعليمات واضحة وصريحة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت وتؤكد على التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة واللوائح المنظمة لأمور الحج والحجاج .

ونوه بدور المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها في خدمة ورعاية حجاج دولة الكويت .

وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية, أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف الترتيبات والموضوعات اللازمة لخدمة حجاج دولة الكويت، والتأكيد على أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج والسلامة العامة والتعليمات التي استجدت هذا العام، والتقيّد بالبرامج التي أعدتها وزارة الحج والعمرة كتفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة .