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21 فبراير, 2017   1610

الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض الشهر القادم

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صراحة-واس:تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، عدد من المحاضرات والندوات العلمية بعد صلاة مغرب كل يوم خميس خلال شهر جمادى الآخرة من العام الجاري 1438هـ ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض ، يلقيها عدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم .
ففي اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة يلقي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، محاضرةً بعنوان :(أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الشامل للمجتمعات) .
وفي اليوم العاشر من الشهر نفسه يلقي كلٌ من الدكتور عزام بن محمد الشويعر، والدكتور خالد بن راشد العبدان ، ندوة بعنوان (الإحسان للناس فضله وأنواعه وآثاره) .
وأما آخر ندوات شهر جمادى الآخرة فستكون في اليوم الرابع والعشرين بعنوان :(مزاعم أهل البدع في رجب وشعبان وبيان الحق في ذلك) ، ويلقيها كلٌ الدكتور سعيد بن علي القحطاني ، وخالد بن عبدالله المالك .
وتختتم بتعليق سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، ويجيب سماحته على أسئلة الحضور .
يشار إلى أن هذه المحاضرات والندوات العلمية تنقل مباشرة عبر موقع البث الإسلامي على الرابط : http://liveislam.net .

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