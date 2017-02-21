الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض الشهر القادم

صراحة-واس:تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، عدد من المحاضرات والندوات العلمية بعد صلاة مغرب كل يوم خميس خلال شهر جمادى الآخرة من العام الجاري 1438هـ ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض ، يلقيها عدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم .

ففي اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة يلقي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، محاضرةً بعنوان :(أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الشامل للمجتمعات) .

وفي اليوم العاشر من الشهر نفسه يلقي كلٌ من الدكتور عزام بن محمد الشويعر، والدكتور خالد بن راشد العبدان ، ندوة بعنوان (الإحسان للناس فضله وأنواعه وآثاره) .

وأما آخر ندوات شهر جمادى الآخرة فستكون في اليوم الرابع والعشرين بعنوان :(مزاعم أهل البدع في رجب وشعبان وبيان الحق في ذلك) ، ويلقيها كلٌ الدكتور سعيد بن علي القحطاني ، وخالد بن عبدالله المالك .

وتختتم بتعليق سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، ويجيب سماحته على أسئلة الحضور .

يشار إلى أن هذه المحاضرات والندوات العلمية تنقل مباشرة عبر موقع البث الإسلامي على الرابط : http://liveislam.net .