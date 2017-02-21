عملية نادرة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر يعانى من تشوه خلقى بالجزء الخلفى لعظام الجمجمة والمخ بمستشفى الملك سلمان

صراحة-الرياض:ضمن سلسلة نجاحات أقسام الجراحة تمكن فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان من اجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة شهور حيث كان يعانى من تشوه خلقى بالجزء الخلفى لعظام الجمجمة والمخ منذ الولادة مما أدى لتكون ثلاث كتل كبيرة كل منها بحجم 10×7 سم فى منتصف المنطقة القفوية للجمجمة والرقبة مماأدى لصعوبة شديدة لدى والدى الطفل فى رعايته إضافة إلى العبء النفسى والاجتماعى .

وبعد فحص الطفل اكلينيكيا تقرر عمل أشعة بالرنين المغناطيسى على المخ والتى أوضحت وجود ثلاث قيلات سحائية متصلة بجوف المخ و تحتوى على السَّائِلُ الدِّماغِيُّ الشوكى علاوة على أغشية وحجب سحائية مشوهة مع وجود خلل فى عظام الجمجمة . وبعد استشارة أطباء التخدير وذلك لصعوبة الوضع التخديرى فى مثل هذه الحالات تقرر إجراء جراحة عاجلة. وتم استئصال الكتل الثلاثة بعد التأكد تماما من عدم وجود أنسجة مخية أو أوردة سحائية داخلها وتم ترقيع الأم الجافية وخياطة الجلد بدقة شديدة لمنع تسرب السَّائِلُ الدِّماغِيُّ الشوكى وتوفيرأقصى حماية ممكنة للمخ . ولله الحمد كانت النتيجة ممتازة وخرج الطفل من المستشفى فى اليوم التالى لإجراء الجراحة وتمت متابعته بالعيادة الخارجية وفك الغرز ولم تحدث أى مضاعفات والطفل بحالة جيدة تماما بفضل الله تعالى .