“الغذاء والدواء” تضبط أطناناً من الشاي والملح والبامية المنتهية الصلاحية

صراحة-الرياض:ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعات ومراكز تخزين وتوزيع أغذية في الرياض وجدة، تبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتتلاعب في تواريخ منتجات منتهية الصلاحية ثم تعيد عرضها في الأسواق.

وأوضحت الهيئة، أن مفتشيها المعنيين بالرقابة على الأسواق المحلية، ضبطوا لدى عدد من مستودعات ومراكز تخزين وتوزيع الأغذية في كل من الرياض وجدة، كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية، وكميات أخرى يتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها وإعادة عرضها في الأسواق المحلية مرة أخرى، إضافة إلى أغذية مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات يتم تفريغها في عبوات صغيرة بتواريخ جديدة.

وأشارت إلى أن المفتشين ضبطوا وحجزوا نحو 500 كيلوغرام من البامية المجمدة منتهية الصلاحية، ومكسرات منتهية الصلاحية، وزيت زيتون مجهول المصدر في 56 عبوة تزن كل منها 10 لترات، إضافة إلى 160 كرتون من التين المجفف يظهر عليه آثار التلف والفساد وتزن كل عبوة منها 10 كيلوغرامات، وكميات كبيرة من منتج الحبق المجفف متغير اللون لوجود شوائب ظاهرية والتلاعب في تعديل تاريخ الصلاحية، مع ضبط وحجز نحو نصف طن من منتجات الشاي الأحمر والأخضر منتهية الصلاحية، وحليب مجفف منتهي الصلاحية.

ولفتت إلى أن المفتشين ضبطوا أيضاً 350 كيس من الملح البحري الخشن يزن كل كيس 50 كيلو غرام، جرى التلاعب في تاريخ صلاحيتها بإعادة التعبئة وتغيير المواصفات الخارجية، إذ لوحظ وجود كتل من الملح.

وتتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات، واستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.