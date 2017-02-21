الهلال والأهلي يبدأن مشوار الآسيوية من مسقط وجدة

صراحة-الرياض:يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية عندما يلتقي مع بيروزي الإيراني يوم الثلاثاء على ستاد مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً يوم الثلاثاء أيضاً الريان القطري مع ضيفه الوحدة الإماراتي على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وكان الفريقين تواجها في دور الـ16 من البطولة قبل عامين، حيث تفوق الهلال بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات جيدة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة ضمن آخر أربع مباريات في الدوري المحلي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 28 شباط/فبراير، حيث يلتقي الوحدة الإماراتي مع بيروزي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، والهلال مع الريان على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.

جدة – يسعى نادي الأهلي السعودي لتحقيق بداية قوية عندما يلتقي مع ضيفه بونيودكور الأوزبكي يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً يوم الثلاثاء أيضاً العين الإماراتي وصيف حامل اللقب مع ضيفه زوباهان الإيراني على ستاد هزاع بن زايد في العين.

ويدخل الأهلي بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ووصيف بطل دوري أبطال آسيا عام 2012 المباراة بعدما خسر أمام النصر 0-2 في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف الهلال المتصدر.

في المقابل لم يبدأ بونيودكور الموسم المحلي بعد، وقد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تغلب على الجيش القطري بفارق ركلات الترجيح ضمن الدور التمهيدي. علماً بأن الفريق كان بلغ الدور قبل النهائي في البطولة القارية عامي 2008 و2012.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 28 شباط/فبراير، حيث يلتقي بونيودكور مع العين على ستاد بونيودكور في طشقند، وزوباهان مع الأهلي على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.