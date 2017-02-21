“المرور” يحصد 3 جوائز في الخدمات الإلكترونية وعمليات التطوير



صراحة – محمد المحسن : توج الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور تميزه في الخدمات الالكترونية وعمليات التطوير ، بحصد ثلاث جوائز في “ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الثالث”، الذي رعى فعالياته صاحب السمو الملكي “الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وحصلت الادارة العامة للمرور على جائزة أفضل خدمات الكترونية اضافة لجائزة استدامة التطوير وجائزة أكثر خدمات الكترونية استخداماً .

وكانت الإدارة العامة للمرور قد سجلت تميزاً في خدماتها الالكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين عبر نظام أبشر ومن ضمنها سهولة إنهاء إجراءات الرخص والمركبات وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

يشار الى ان ملتقى “أبشر” أدى إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بالوزارة، إضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والتي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع .

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الملتقى إلى تحفيز قطاعاتها كافة، إضافة إلى إمارات المناطق في المضي قدمًا نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار إستراتيجي لجميع قطاعاتها.