“التجارة” تنفذ جولات تفتيشية على 730 مخبزاً وتضبط 128 مخالفة

صراحة – خالد الحسين : أكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية على المخابز للتحقق من التزامها بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات، مبينة أن نقص الوزن عن الحد الأدنى مخالفة تستوجب فرض عقوبات على المحال المخالفة تتضمن غرامة مالية فورية والإغلاق حال تكرار المخالفة وذلك وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء .

هذا وأعلنت الوزارة أن نتائج تلك الجولات أسفرت عن زيارة 730 مخبزاً ،وإيقاع مخالفات فورية على 128 مخبزاً في مختلف مناطق المملكة.

وشملت جولات الفرق الرقابية على المخابز كافة مناطق المملكة ، وتم ضبط المخالفات في المدن التالية : الرياض والزلفي والقويعية وشقراء والدوادمي ووادي الدواسر والخرج والمزاحمية وعفيف ورماح وحوطة بني تميم والحريق، ومكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ ورنية والقنفذة، والمدينة المنورة والعلا وينبع، والدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والخفجي والاحساء، وحائل وعرعر وبقعاء والقريات وطريف وتبوك والوجه وضبا وطبرجل والجوف، وأبها وخميس مشيط.

وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 128 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، فيما استدعت الوزارة ملاك المخابز المخالفة لإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.

الجدير بالذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء قد نصت على أنه يعد نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة .

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والابلاغ عن أي مخالفة أو شكوى من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.