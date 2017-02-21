“شرطة الرياض” تلقى القبض على مواطن قتل وافدًا مصريا

صراحة – نواف العايد : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه بتاريخ 21/5/1438هـ ورد لمركز شرطة ديراب بلاغ احد المواطنين عن مشاهدته لشخص ملقى على الارض مصاب بطلق ناري قد فارق الحياة .

جرى الانتقال الفوري من قبل الجهة المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الادلة الجنائية و وجدت جثة لوافد ( مصري الجنسية في العقد السادس من العمر ) ملقاة على الارض بها عدة طلقات نارية في الرأس و انحاء متفرقة من الجسد قد فارق الحياة ، تم رفع ما وجد من آثار بمسرح الحادث وإيداع الجثمان المستشفى ، وبإجراء الصفة التشريحيه من قبل الطبيب الشرعي تبين اصابة المجني عليه بستة طلقات نارية في الرأس و انحاء متفرقة من جسده.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بتشكيل فريق متخصص لدراسة القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني ، وقامت باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن تحديد الاشتباه في احد الجناة ( سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ) وضبطه ، وبسماع اقواله اقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما ، وقد قام بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الجريمة حيث جرى تحريزه.

تم التحفظ على المتهم و اشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الإختصاص .