أمانة الشرقية تواصل أعمال تصريف مياه الأمطار و الصيانة والتنظيف

صراحة – فيصل القحطاني : تواصل أمانة المنطقة الشرقية، تكثيف جهودها في سحب مياه الامطار الكبيرة التي شهدها حاضرة الدمام، وذلك في أحياء العزيزية وضاحية الملك فهد وحي النور وبعض الاحياء بغرب الدمام، كما تواصل أعمال التنظيف والصيانة، حيث أن هذه المناطق شهدت تجمعات كميات كبيرة من المياه.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في (تصريح صحافي) : أن الفرق الميدانية لا تزال تواصل اعمالها في هذه المناطق، حيث حققت نسب كبيرة في سحب المياه في بعض الاحياء وجاري مواصلة سحب المياه في الاحياء الاخرى.

وأضاف: أنه بدأت اعمال التنظيف والكنس والصيانة والمسح الميداني لفتحات التصريف، حيث لا زالت الفرق تعمل حتى الان لحين الانتهاء من كافة الاعمال، بمتابعة مباشرة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وقيادات الامانة ورؤساء البلديات.

وشدد الصفيان على قيام أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الخاصة بها إضافة الى وجود بعض الطرق التي تتبع الجهات الخدمية الأخرى والتي تم التنسيق المسبق معها لإزالة جميع مياه الأمطار المتراكمة.

وأهاب الصفيان بالجميع في حال وجود أي ملاحظة بالإبلاغ عنها عبر خدمة ( 940 ) وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لأمانة المنطقة الشرقية.