ضمن مسؤليتها الاجتماعية.. تقنية جدة تحتضن تجمعا خيريا لجهات خيرية

صراحة – محمد المحسن : بحضور مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشيخ سعيد بن يحيى المالكي ومساعد المدير العام للتنمية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حسين قدير احتضنت الكلية التقنية بمحافظة جدة ( اليوم الثلاثاء) تجمعا خيريا لأكثر من ١٠ جهات خيرية تحت شعار اليوم الخيري التطوعي ضمن مبادرات الكلية في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ؟ والذي يهدف الى غرس قيم التطوع والأعمال الخيرية بين منسوبي الكلية .

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن الكلية حريصة على توسيع مشاركاتها التطوعية لخدمة كافة شرائح المجتمع والقيام بدورها المتمثل في تقديم كافة امكاناتها البشرية والتقنية في الاعمال التطوعية الخيرية اضافة الى العمل المستمر للارتقاء بثقافة العمل التطوعي في ابنائنا المتدربين وحثهم على تبني المبادرات الخيرية ليكون المتدرب قدوة في حياته المهنية وفِي كافة أمور الحياة التي حث عليها ديننا الحنيف ، وقال السريعي بأن تنظيم الكلية لليوم الخيري التطوعي يأتي ضمن مبادرات الكلية في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ؟ حيث ان الكلية تسعى جاهدة لتحقيق مبادراتها التي تسهم في دعم البرامج التنموية وثقافة الانسان وخدمة أهالي جدة في كافة الاتجاهات مشيرا الى ان عدد الجهات المشاركة قد بلغ ١٠ جهات خيرية هي جمعية زواج وجمعية نفع وجميعة المودة وجميعة أصدقاء القلب وجميعة الأسر المنتجة وجميعة نماء وجمعية ماجد وجمعية ابصار وجميعة مراكز الأحياء وجميعة زمزم وجمعية البر .

وشكر السريعي المشاركين على حضورهم هذه الفعالية مؤكدا بأن العمل الإنساني سيتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية لتعزيز وتطوير العلاقات التشاركية في هذا الإطار .

وقد اشتمل اليوم الخيري التطوعي على عدد من الفعاليات التي دشنها عميد الكلية حيث بدأت بحفل الافتتاح ثم تكريم الجهات المشاركة كما تضمنت الفعالية معرضا مصاحبا للجهات الخيرية وتنفيذ عدد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية وجولات توعوية داخل مباني الكلية بأقسامها المختلفة .