أمير منطقة الرياض يشيد باختراع جامعة الملك عبدالعزيز

صراحة – علي القرني : أشاد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالاختراع الطبي السعودي (ابرة فدا) الذي اطلقته جامعة الملك عبدالعزيز في مؤتمر الصحة العالمي وعرضته من خلال معرض ( الجامعة المنتجة ) الذي يقام في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ويعد انجازاً جديداً يضاف الى عالم الطب. وهو عبارة عن ابرة طبية منشارية الشكل ومتناهية الصغر، تم تنفيذها بتقنيتي النانو والليزر ۔ تقوم هذه الابرة بنحت غضاريف الجسم عامة وبالأخص غضاريف الاذن، وذلك لتصحيح الاذن الخفاشية لدى الاطفال دون الحاجة لعمليات جراحية.

قام بذلك الاختراع كلاً من استشاري الانف والاذن والحنجرة الدكتور عبدالكريم فدا والمخترع مشعل هشام الهرساني. وبعد حصول المخترعان على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قاما بتصنيع هذا الاختراع في شركة اينكس الفرنسية. حيث اشرفت الادارة العليا بجامعة الملك عبدالعزيز على هذا الاختراع الطبي الذي اطلقته الجامعة في مؤتمر الصحة العالمي بمدينة دبي بحضور وفد من الجامعة متمثلاً بوكيل الجامعة للتطوير الدكتور امين نعمان وعميد كلية الطب البروفيسور محمود الأحول.

وقدم المخترع مشعل هشام الهرساني مدير وحدة الابتكار بوكالة جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والابداع المعرفي، الاختراع الطبي لسمو أمير منطقة الرياض، حيث اشاد سموه الكريم بدور الجامعة في تبني هذا الاختراع الذي يعد انجازاً طبياً، والاهم من ذلك انها حولت الاختراع الى منتج يعرض في معرض الجامعات المنتجة اليوم كأول منتج طبي سعودي يحقق الرؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر ان العاصمة الالمانية برلين طلبت من جامعة الملك عبدالعزيز عرض الاختراع على عدد من الاطباء الألمان والاوروبيين ليتم تعليمهم على هذا الاختراع السعودي.